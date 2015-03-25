Tour Of Oman Teams Named

The following teams have been chosen to take part in the 9th edition of the Tour of Oman:
AQUA BLUE SPORT (IRL)
ASTANA PRO TEAM (KAZ)
BAHRAIN – MERIDA (BRN)
BMC RACING TEAM (USA)
CAJA RURAL –
SEGUROS RGA (ESP)
COFIDIS,
SOLUTIONS CREDITS (FRA)
TEAM DIMENSION DATA (RSA)
TEAM FORTUNEO-
SAMSIC (FRA)
QUICK-STEP FLOORS (BEL)
RALLY CYCLING (USA)
ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ (NED)
SPORT VLAANDEREN – BALOISE (BEL)
TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI)
TEAM SUNWEB (GER)
TREK – SEGAFREDO (USA)
UAE TEAM EMIRATES (UAE)
VITAL CONCEPT (FRA)
WANTY - GROUPE GOBERT (BEL)
KEV MONKS FOR DIGITAL SPORTS GROUP
Source: DSG