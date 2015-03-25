 

Tour Of Oman Teams Named

12 January 2018 01:58

The following teams have been chosen to take part in the 9th edition of the Tour of Oman:

 

 

 

 

AQUA BLUE SPORT (IRL)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN – MERIDA (BRN)

BMC RACING TEAM (USA)

 

 CAJA RURAL –

SEGUROS RGA (ESP)

 COFIDIS,

SOLUTIONS CREDITS (FRA)

TEAM DIMENSION DATA (RSA)

TEAM FORTUNEO-

SAMSIC (FRA)

 

QUICK-STEP FLOORS (BEL)

RALLY CYCLING (USA)

ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ (NED)

SPORT VLAANDEREN – BALOISE (BEL)

 

TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK – SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES   (UAE)

 

 

VITAL CONCEPT (FRA)

 WANTY - GROUPE GOBERT (BEL)

 

 

 

KEV MONKS FOR DIGITAL SPORTS GROUP

Source: DSG