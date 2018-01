RCS Sport Name Wild Card Teams

RCS Sport has today announced its selection of wild card teams that will participate at four out of its five UCI WorldTour races:

Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo and the Giro d’Italia.

Il Lombardia wild cards will be announced later in the season, after evaluating all the results of the teams that have requested participation at the race.



UCI WORLDTEAMS – 18 (eligible)

AG2R LA MONDIALE

ASTANA PRO TEAM

BAHRAIN - MERIDA

BMC RACING TEAM

BORA - HANSGROHE

FDJ

LOTTO SOUDAL

MITCHELTON - SCOTT

MOVISTAR TEAM

QUICK - STEP FLOORS

TEAM DIMENSION DATA

TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE

TEAM KATUSHA ALPECIN

TEAM LOTTO NL - JUMBO

TEAM SKY

TEAM SUNWEB

TREK - SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

STRADE BIANCHE (3 March) – 2 wild cards (20 teams of 7 riders each)

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC

NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI

TIRRENO-ADRIATICO (7-13 March) – 4 wild cards (22 teams of 7 riders each)

GAZPROM - RUSVELO

ISRAEL CYCLING ACADEMY

NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI

WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA

MILANO-SANREMO (17 March) – 7 wild cards (25 teams of 7 riders each)

BARDIANI CSF

COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

GAZPROM - RUSVELO

ISRAEL CYCLING ACADEMY

NIPPO - VINI FANTINI - EUROPA OVINI

TEAM NOVO NORDISK

WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA

GIRO D’ITALIA (4-27 May) – 4 wild cards (22 teams of 8 riders each)

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC

BARDIANI CSF

ISRAEL CYCLING ACADEMY

WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA









