Invited Team For Milano-Torino and Il Lombardia Announced

On 5 and 7 October, the RCS Sport / La Gazzetta dello Sport races Milano-Torino (5 October, from San Giuliano Milanese, Milan, to the Colle di Superga (“Superga hill”), Turin) and Il Lombardia (7 October, from Bergamo to Como) will bring to a close the European cycling season. Further details of the two races will be unveiled at two presentations in September.





Today the teams of eight riders who will participate in the two races have been announced. These are:



98th Milano-Torino - 5 October (19 teams: 14 UCI WorldTeams and 5 UCI Professional Continental Teams)

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN - MERIDA (BRN)

BMC RACING TEAM (USA)

CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (USA)

MOVISTAR TEAM (ESP)

ORICA - SCOTT (AUS)

QUICK - STEP FLOORS (BEL)

TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI)

TEAM LOTTO NL - JUMBO (NED)

TEAM SKY (GBR)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK - SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)



ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF (ITA)

COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (FRA)

NIPPO - VINI FANTINI (ITA)

WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA (ITA)



111th Il Lombardia - 7 October (25 teams: 18 UCI WorldTeams and 7 UCI Professional Continental Teams)

AG2R LA MONDIALE (FRA)

ASTANA PRO TEAM (KAZ)

BAHRAIN - MERIDA (BRN)

BMC RACING TEAM (USA)

BORA - HANSGROHE (GER)

CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM (USA)

FDJ (FRA)

LOTTO SOUDAL (BEL)

MOVISTAR TEAM (ESP)

ORICA - SCOTT (AUS)

QUICK - STEP FLOORS (BEL)

TEAM DIMENSION DATA (RSA)

TEAM KATUSHA ALPECIN (SUI)

TEAM LOTTO NL - JUMBO (NED)

TEAM SKY (GBR)

TEAM SUNWEB (GER)

TREK - SEGAFREDO (USA)

UAE TEAM EMIRATES (UAE)



ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA)

BARDIANI CSF (ITA)

COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS (FRA)

DIRECT ENERGIE (FRA)

GAZPROM - RUSVELO (RUS)

NIPPO - VINI FANTINI (ITA)

WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA (ITA)

















