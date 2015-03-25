Bergen 2017 Elite Men's Road Race Start List

3 CANECKY Marek SVK
4 KOLAR Michal SVK
5 SAGAN Juraj SVK
6 TYBOR Patrik SVK
7 BENOOT Tiesj BEL
8 GILBERT Philippe BEL
9 KEUKELEIRE Jens BEL
10 NAESEN Oliver BEL
11 STUYVEN Jasper BEL
12 TEUNS Dylan BEL
13 VAN AVERMAET Greg BEL
14 VERMOTE Julien BEL
15 WELLENS Tim BEL
16 BENNATI Daniele ITA
17 BETTIOL Alberto ITA
18 COLBRELLI Sonny ITA
19 DE MARCHI Alessandro ITA
20 MOSCON Gianni ITA
21 PUCCIO Salvatore ITA
22 TRENTIN Matteo ITA
23 ULISSI Diego ITA
24 VIVIANI Elia ITA
25 ALAPHILIPPE Julian FRA
26 BARGUIL Warren FRA
27 CALMEJANE Lilian FRA
28 GALLOPIN Tony FRA
29 GAUTIER Cyril FRA
30 GOUGEARD Alexis FRA
31 LE GAC Olivier FRA
32 ROUX Anthony FRA
33 SIMON Julien FRA
34 CASTROVIEJO Jonathan ESP
35 DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP
36 ERVITI Imanol ESP
37 HERRADA Jesus ESP
38 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka ESP
39 MAS BONET Luis Guillermo ESP
40 ROJAS Jose ESP
41 SANCHEZ Luis Leon ESP
42 SOLER Marc ESP
43 GAVIRIA RENDON Fernando COL
44 HENAO GOMEZ Sebastian COL
45 HENAO MONTOYA Sergio Luis COL
46 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian COL
47 PANTANO GOMEZ Jarlinson COL
48 QUINTANA Nairo COL
49 RESTREPO VALENCIA Jhonatan COL
50 SOTO MARTINEZ Nelson Andres COL
51 URAN Rigoberto COL
52 BOOM Lars NED
53 DE KORT Koen NED
54 DUMOULIN Tom NED
55 LANGEVELD Sebastian NED
56 MOLLEMA Bauke NED
57 POELS Wout NED
58 TERPSTRA Niki NED
59 VAN EMDEN Jos NED
60 VAN POPPEL Danny NED
61 CLARKE Simon AUS
62 DOCKER Mitchell AUS
63 DURBRIDGE Luke AUS
64 HAIG Jack AUS
65 HAUSSLER Heinrich AUS
66 HAYMAN Mathew AUS
67 MATTHEWS Michael AUS
68 MC CARTHY Jay AUS
69 SUTHERLAND Rory AUS
70 BLYTHE Adam GBR
71 CHRISTIAN Mark GBR
72 DIBBEN Jonathan GBR
73 DOULL Owain GBR
74 GEOGHEGAN HART Tao GBR
75 KENNAUGH Peter GBR
76 STANNARD Ian GBR
77 SWIFT Ben GBR
78 THWAITES Scott GBR
79 ARNDT Nikias GER
80 BURGHARDT Marcus GER
81 FROHLINGER Johannes GER
82 GESCHKE Simon GER
83 MARTENS Paul GER
84 MARTIN Tony GER
85 POLITT Nils GER
86 SUTTERLIN Jasha GER
87 ZABEL Rick GER
88 EIKING Odd Christian NOR
89 HAGEN Edvald Boasson NOR
90 HOELGAARD Daniel NOR
91 JANSEN Amund Grondahl NOR
92 JENSEN August NOR
93 KORSAETH Truls NOR
94 KRISTOFF Alexander NOR
95 LAENGEN Vegard Stake NOR
96 SKJERPING Kristoffer NOR
97 BODNAR Maciej POL
98 GOLAS Michal POL
99 KWIATKOWSKI Michal POL
100 PATERSKI Maciej POL
101 POLJANSKI Pawel POL
102 WISNIOWSKI Lukasz POL
103 MEZGEC Luka SLO
104 MOHORIC Matej SLO
105 PIBERNIK Luka SLO
106 POLANC Jan SLO
107 ROGLIC Primoz SLO
108 TRATNIK Jan SLO
109 DUNNE Conor IRL
110 MARTIN Daniel IRL
111 MCKENNA Sean IRL
112 MULLEN Ryan IRL
113 ROCHE Nicolas IRL
114 SHAW Damien IRL
115 JUUL JENSEN Christopher DEN
116 KRAGH ANDERSEN Soren DEN
117 MORKOV Michael DEN
118 NIELSEN Magnus Cort DEN
119 PEDERSEN Mads DEN
120 VALGREN ANDERSEN Michael DEN
121 ALBASINI Michael SUI
122 DILLIER Silvan SUI
123 KUNG Stefan SUI
124 LIENHARD Fabian SUI
125 RAST Gregory SUI
126 SCHAR Michael SUI
127 BELKOV Maxim RUS
128 CHERNETSKI Sergei RUS
129 KUZNETSOV Viacheslav RUS
130 PORSEV Alexander RUS
131 SAVITCKII Ivan RUS
132 ZAKARIN Ilnur RUS
133 BARTA Jan CZE
134 CERNY Josef CZE
135 KREUZIGER Roman CZE
136 POLNICKY Jiri CZE
137 STYBAR Zdenek CZE
138 VAKOC Petr CZE
139 BROWN Nathan USA
140 HOWES Alex USA
141 REIJNEN Kiel USA
142 ROSSKOPF Joseph USA
143 VAN GARDEREN Tejay USA
144 VERMEULEN Alexey USA
145 COSTA Rui POR
146 GONCALVES Jose POR
147 GUERREIRO Ruben POR
148 MACHADO Tiago POR
149 OLIVEIRA Nelson POR
150 VILELA Ricardo POR
151 DRUCKER Jean-Pierre LUX
152 JUNGELS Bob LUX
153 KIRSCH Alex LUX
154 DENIFL Stefan AUT
155 HALLER Marco AUT
156 POSTLBERGER Lukas AUT
157 BOIVIN Guillaume CAN
158 DUCHESNE Antoine CAN
159 HOULE Hugo CAN
160 IMPEY Daryl RSA
161 JANSE VAN RENSBURG Reinardt RSA
162 SMIT Willem Jakobus RSA
163 GRIVKO Andrey UKR
164 RYBARUK Kostyantyn UKR
165 BAZHKOU Stanislau BLR
166 KIRYIENKA Vasil BLR
167 SOBAL Yauhen BLR
168 BIZHIGITOV Zhandos KAZ
169 GRUZDEV Dmitriy KAZ
170 LUTSENKO Alexey KAZ
171 BAUER Jack NZL
172 BEVIN Patrick NZL
173 SMITH Dion NZL
174 BERHANE Natnael ERI
175 DEBESAY Mekseb ERI
176 GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel ERI
177 JAKIN Alo EST
178 NOMMELA Aksel EST
179 RAIM Mihkel EST
180 NEILANDS Krists LAT
181 SARAMOTINS Aleksejs LAT
182 MRAOUNI Salaheddine MAR
183 TVETCOV Serghei ROU
184 KONOVALOVAS Ignatas LTU
185 RICHEZE Maximiliano Ariel ARG
186 SEPULVEDA Eduardo ARG
187 AMADOR Andrey CRC
188 ARASHIRO Yukiya JPN
189 NDAYISENGA Valens RWA
190 LUDVIGSSON Tobias SWE
191 MAGNUSSON Kim SWE
192 ASADOV Elchin AZE
193 KASTRANTAS Charalampos GRE
194 CHEUNG King Lok HKG
195 MANNINEN Matti FIN
196 ZHUPA Eugert ALB
Source: DSG