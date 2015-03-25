 

Bergen 2017 Elite Men's Road Race Start List

23 September 2017 10:07
The start list for the men's road race in the 2017 UCI World Championships in Bergen, Norway is as follows:
SAGAN Peter    SVK
2 BASKA Erik    SVK
3 CANECKY Marek    SVK
4 KOLAR Michal    SVK
5 SAGAN Juraj    SVK
6 TYBOR Patrik    SVK
7 BENOOT Tiesj    BEL
8 GILBERT Philippe    BEL
9 KEUKELEIRE Jens    BEL
10 NAESEN Oliver    BEL
11 STUYVEN Jasper    BEL
12 TEUNS Dylan    BEL
13 VAN AVERMAET Greg    BEL
14 VERMOTE Julien    BEL
15 WELLENS Tim    BEL
16 BENNATI Daniele    ITA
17 BETTIOL Alberto    ITA
18 COLBRELLI Sonny    ITA
19 DE MARCHI Alessandro    ITA
20 MOSCON Gianni    ITA
21 PUCCIO Salvatore    ITA
22 TRENTIN Matteo    ITA
23 ULISSI Diego    ITA
24 VIVIANI Elia    ITA
25 ALAPHILIPPE Julian    FRA
26 BARGUIL Warren    FRA
27 CALMEJANE Lilian    FRA
28 GALLOPIN Tony    FRA
29 GAUTIER Cyril    FRA
30 GOUGEARD Alexis    FRA
31 LE GAC Olivier    FRA
32 ROUX Anthony    FRA
33 SIMON Julien    FRA
34 CASTROVIEJO Jonathan    ESP
35 DE LA CRUZ MELGAREJO David    ESP
36 ERVITI Imanol    ESP
37 HERRADA Jesus    ESP
38 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka    ESP
39 MAS BONET Luis Guillermo    ESP
40 ROJAS Jose    ESP
41 SANCHEZ Luis Leon    ESP
42 SOLER Marc    ESP
43 GAVIRIA RENDON Fernando    COL
44 HENAO GOMEZ Sebastian    COL
45 HENAO MONTOYA Sergio Luis    COL
46 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian    COL
47 PANTANO GOMEZ Jarlinson    COL
48 QUINTANA Nairo    COL
49 RESTREPO VALENCIA Jhonatan    COL
50 SOTO MARTINEZ Nelson Andres    COL
51 URAN Rigoberto    COL
52 BOOM Lars    NED
53 DE KORT Koen    NED
54 DUMOULIN Tom    NED
55 LANGEVELD Sebastian    NED
56 MOLLEMA Bauke    NED
57 POELS Wout    NED
58 TERPSTRA Niki    NED
59 VAN EMDEN Jos    NED
60 VAN POPPEL Danny    NED
61 CLARKE Simon    AUS
62 DOCKER Mitchell    AUS
63 DURBRIDGE Luke    AUS
64 HAIG Jack    AUS
65 HAUSSLER Heinrich    AUS
66 HAYMAN Mathew    AUS
67 MATTHEWS Michael    AUS
68 MC CARTHY Jay    AUS
69 SUTHERLAND Rory    AUS
70 BLYTHE Adam    GBR
71 CHRISTIAN Mark    GBR
72 DIBBEN Jonathan    GBR
73 DOULL Owain    GBR
74 GEOGHEGAN HART Tao    GBR
75 KENNAUGH Peter    GBR
76 STANNARD Ian    GBR
77 SWIFT Ben    GBR
78 THWAITES Scott    GBR
79 ARNDT Nikias    GER
80 BURGHARDT Marcus    GER
81 FROHLINGER Johannes    GER
82 GESCHKE Simon    GER
83 MARTENS Paul    GER
84 MARTIN Tony    GER
85 POLITT Nils    GER
86 SUTTERLIN Jasha    GER
87 ZABEL Rick    GER
88 EIKING Odd Christian    NOR
89 HAGEN Edvald Boasson    NOR
90 HOELGAARD Daniel    NOR
91 JANSEN Amund Grondahl    NOR
92 JENSEN August    NOR
93 KORSAETH Truls    NOR
94 KRISTOFF Alexander    NOR
95 LAENGEN Vegard Stake    NOR
96 SKJERPING Kristoffer    NOR
97 BODNAR Maciej    POL
98 GOLAS Michal    POL
99 KWIATKOWSKI Michal    POL
100 PATERSKI Maciej    POL
101 POLJANSKI Pawel    POL
102 WISNIOWSKI Lukasz    POL
103 MEZGEC Luka    SLO
104 MOHORIC Matej    SLO
105 PIBERNIK Luka    SLO
106 POLANC Jan    SLO
107 ROGLIC Primoz    SLO
108 TRATNIK Jan    SLO
109 DUNNE Conor    IRL
110 MARTIN Daniel    IRL
111 MCKENNA Sean    IRL
112 MULLEN Ryan    IRL
113 ROCHE Nicolas    IRL
114 SHAW Damien    IRL
115 JUUL JENSEN Christopher    DEN
116 KRAGH ANDERSEN Soren    DEN
117 MORKOV Michael    DEN
118 NIELSEN Magnus Cort    DEN
119 PEDERSEN Mads    DEN
120 VALGREN ANDERSEN Michael    DEN
121 ALBASINI Michael    SUI
122 DILLIER Silvan    SUI
123 KUNG Stefan    SUI
124 LIENHARD Fabian    SUI
125 RAST Gregory    SUI
126 SCHAR Michael    SUI
127 BELKOV Maxim    RUS
128 CHERNETSKI Sergei    RUS
129 KUZNETSOV Viacheslav    RUS
130 PORSEV Alexander    RUS
131 SAVITCKII Ivan    RUS
132 ZAKARIN Ilnur    RUS
133 BARTA Jan    CZE
134 CERNY Josef    CZE
135 KREUZIGER Roman    CZE
136 POLNICKY Jiri    CZE
137 STYBAR Zdenek    CZE
138 VAKOC Petr    CZE
139 BROWN Nathan    USA
140 HOWES Alex    USA
141 REIJNEN Kiel    USA
142 ROSSKOPF Joseph    USA
143 VAN GARDEREN Tejay    USA
144 VERMEULEN Alexey    USA
145 COSTA Rui    POR
146 GONCALVES Jose    POR
147 GUERREIRO Ruben    POR
148 MACHADO Tiago    POR
149 OLIVEIRA Nelson    POR
150 VILELA Ricardo    POR
151 DRUCKER Jean-Pierre    LUX
152 JUNGELS Bob    LUX
153 KIRSCH Alex    LUX
154 DENIFL Stefan    AUT
155 HALLER Marco    AUT
156 POSTLBERGER Lukas    AUT
157 BOIVIN Guillaume    CAN
158 DUCHESNE Antoine    CAN
159 HOULE Hugo    CAN
160 IMPEY Daryl    RSA
161 JANSE VAN RENSBURG Reinardt    RSA
162 SMIT Willem Jakobus    RSA
163 GRIVKO Andrey    UKR
164 RYBARUK Kostyantyn    UKR
165 BAZHKOU Stanislau    BLR
166 KIRYIENKA Vasil    BLR
167 SOBAL Yauhen    BLR
168 BIZHIGITOV Zhandos    KAZ
169 GRUZDEV Dmitriy    KAZ
170 LUTSENKO Alexey    KAZ
171 BAUER Jack    NZL
172 BEVIN Patrick    NZL
173 SMITH Dion    NZL
174 BERHANE Natnael    ERI
175 DEBESAY Mekseb    ERI
176 GHEBREIGZABHIER WERKILUL Amanuel    ERI
177 JAKIN Alo    EST
178 NOMMELA Aksel    EST
179 RAIM Mihkel    EST
180 NEILANDS Krists    LAT
181 SARAMOTINS Aleksejs    LAT
182 MRAOUNI Salaheddine    MAR
183 TVETCOV Serghei    ROU
184 KONOVALOVAS Ignatas    LTU
185 RICHEZE Maximiliano Ariel    ARG
186 SEPULVEDA Eduardo    ARG
187 AMADOR Andrey    CRC
188 ARASHIRO Yukiya    JPN
189 NDAYISENGA Valens    RWA
190 LUDVIGSSON Tobias    SWE
191 MAGNUSSON Kim    SWE
192 ASADOV Elchin    AZE
193 KASTRANTAS Charalampos    GRE
194 CHEUNG King Lok    HKG
195 MANNINEN Matti    FIN
196 ZHUPA Eugert    ALB





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Source: DSG

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